Capristo e l’avvocato Ragno dal sistema Trani alle indagini sull’Ilva di Taranto: il legame nelle parole del giudice Del Castillo ai pm (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’avvocato Giacomo Ragno, condannato nel processo sul “sistema Trani”, per il procuratore Carlo Maria Capristo era un “gentiluomo” e lo era al punto che il magistrato era intervenuto personalmente presso il gip di Trani che aveva respinto due volte la richiesta di archiviazione di un’accusa a suo carico. A raccontarlo ai magistrati di Potenza è stato proprio il giudice Roberto Oliveri Del Castillo, autore del romanzo “Frammenti di storie semplici”, in cui si racconta la malagiustizia di un piccolo ufficio giudiziario della provincia pugliese che per molti è sembrato essere proprio quello di Trani. Il giudice è stato ascoltato dalla procura lucana come persone informata ... Leggi su ilfattoquotidiano

