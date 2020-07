Cancro, nuovo esame del sangue ne riconosce 5 tipi in anticipo (Di mercoledì 22 luglio 2020) (Teleborsa) – Una nuova tecnica basata sull’esame del sangue è in grado di anticipare la diagnosi di 5 forme di tumori comuni di 4 anni rispetto alle tecniche tradizionali. La tecnica, chiamata PanSer, è stata al centro di una ricerca internazionale pubblicata su Nature Communications e coordinata dall’Università della California a San Diego. Gli studi hanno indicato che PanSer è in grado di riconoscere nel 91% dei casi i tumori di stomaco, esofago, colon retto, polmoni e fegato in persone senza sintomi: in dettaglio, i primi risultati indicano che la tecnica rileva i cinque tipi di tumore nell’88% dei pazienti post-diagnosi con una specificità del 96% e nel 95% in individui asintomatici a cui poi è stata fatta una diagnosi di ... Leggi su quifinanza

