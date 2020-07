Campania, i contagi aumentano ancora. Oggi 19 nuovi casi (Di mercoledì 22 luglio 2020) L’Unità di Crisi della Regione Campania ha emesso il bollettino quotidiano con i dati dell’epidemia di Covid nella nostra regione. I nuovi positivi sono 19, su un totale di 2.065 tamponi. Il numero di casi complessivo sale così a 4.858. Questo il bollettino di Oggi: Positivi del giorno: 19 Tamponi del giorno: 2.065 Totale positivi: 4.858 Totale tamponi: 316.191 Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434 Guariti del giorno: 1 Totale guariti: 4.109 . L'articolo Campania, i contagi aumentano ancora. Oggi 19 nuovi casi ilNapolista. Leggi su ilnapolista

