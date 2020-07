Campania, De Luca “Depuratore Centola-Palinuro è realtà” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Il nuovo depuratore di Centola-Palinuro è realta’. Questa è una delle 100 opere che stiamo realizzando per fare della Campania la regione più ambientalmente avanzata e tutelata d’Italia” afferma il governatore della Campania Vincenzo De Luca. pc/red L'articolo Campania, De Luca “Depuratore Centola-Palinuro è realtà” proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

