Campania, De Luca avverte: “Obbligo mascherina anche all’aperto se numero contagi non rientra” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, rispondendo ad una domanda circa il ritorno ad un regime restrittivo più stringente per il contenimento dei nuovi contagi, ha dichiarato: “Un ritorno dell’uso della mascherina anche all’aperto diventerà inevitabile se c’è una moltiplicazione di contagi”. Ha poi continuato facendo un appello a tutti i sindaci campani: … L'articolo Campania, De Luca avverte: “Obbligo mascherina anche all’aperto se numero contagi non rientra” Leggi su dailynews24

