Campania, comune a rischio zona rossa. Crescono i contagi nel salernitano e casertano (Di mercoledì 22 luglio 2020) Sono diversi i nuovi focolai attivi in Campania. Due le situazioni critiche: Salerno e provincia di Caserta. Nel salernitano i casi sono triplicati nel giro di pochi giorni. Da otto sono diventati 31. Il cluster più preoccupante è nel rione Carmine, di cui è originario il Presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Campania, i nuovi … L'articolo Campania, comune a rischio zona rossa. Crescono i contagi nel salernitano e casertano Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

PupiaTv : Coronavirus: 6 casi a Conca della Campania, piccolo comune del Casertano - - cronacacaserta : Coronavirus. Tre nuovi casi nel Casertano, toccato un altro comune - casertafocus : CORONAVIRUS – Altri 4 guariti a Mondragone, Conca della Campania comincia ad essere un ‘caso’ COMUNE per COMUNE la… - settimiobro : RT @danieledv79: Il @pdnetwork della Campania con che coraggio sostiene in Regione Vincenzo #DeLuca e nel Comune di #Pomigliano uno dei tan… - massimofalco : @tgr_campania perché nel comune di Quarto non riesco più a vedere il TG 3 regionale? La mia TV scansiona solo Rai HD 501, 502, 503!! Grazie -

Ultime Notizie dalla rete : Campania comune Comune Napoli, bonus disabili regione Campania: la graduatoria The Wam Capri. Guido Lembo di "Anema e Core": Basta demonizzare il by night ". I bar d'accordo per la mascherina ai turisti - Positanonews

Io sono il massino responsabile della sanità nel mio Comune, e questa è certamente una questione sanitaria. A Capri l’ultimo week end ha dimostrato che il distanziamento è una pratica ignorata. (Corri ...

Covid, nuovo focolaio in Campania con 6 positivo: è partito tutto dalla badante

Altri contagi da Coronavirus nel comune di Conca della Campania, nell’alto Casertano. I positivi attuali sono 6, mentre le persone poste in quarantena sono 15, inoltre sono stati effettuati ulteriori ...

Io sono il massino responsabile della sanità nel mio Comune, e questa è certamente una questione sanitaria. A Capri l’ultimo week end ha dimostrato che il distanziamento è una pratica ignorata. (Corri ...Altri contagi da Coronavirus nel comune di Conca della Campania, nell’alto Casertano. I positivi attuali sono 6, mentre le persone poste in quarantena sono 15, inoltre sono stati effettuati ulteriori ...