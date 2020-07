Calcio:Roma;Zaniolo nuova maglia'tira fuori il meglio di te' (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - Dopo le parole di Lorenzo Pellegrini sulla nuova maglia presentata oggi dai canali social ufficiali della Roma, arrivano anche quelle di Nicolò Zaniolo finito al centro di un ... Leggi su corrieredellosport

CorSport : #ASRoma, #Zaniolo: “Il rumore più forte è il silenzio di chi non risponde” - repubblica : Zaniolo, dichiarazione d'amore alla Roma dopo le polemiche [aggiornamento delle 13:05] - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio:Roma;Zaniolo nuova maglia'tira fuori il meglio di te' Centrocampista 'come quando ti innamori, ci stai bene insieme' - Sport_Mediaset : #Zaniolo dichiara il suo amore per i #giallorossi, ma il suo futuro è lontano da #Roma ?? ?? - 7rancescoCerqua : RT @repubblica: Zaniolo, dichiarazione d'amore alla Roma dopo le polemiche -