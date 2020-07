Calciomercato Roma – Under è vicinissimo al Napoli, a breve si può chiudere (Di mercoledì 22 luglio 2020) Calciomercato Roma – In casa giallorossa non è una novità l’urgenza di dover vendere per rientrare dal debito finanziario in cui si trova la società. Mentre si trova una soluzione per cercare di vendere Florenzi, e gli altri giocatori in esubero, si è riaccesa dal nulla, la pista che potrebbe portare Under a giocare nel Napoli il prossimo anno. Si era arrestata la trattativa, dopo la richiesta della Roma di 35 milioni di euro, ma di colpo sembra si sia sbloccata la situazione ed in Napoli è tornato forte sul giocatore, e vuole chiudere nel breve periodo per concentrarsi in altre trattative. Calciomercato Roma- Under Napoli la formula per ... Leggi su giornal

