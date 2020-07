Calciomercato Napoli – Si riavvicina Under, possibile scambio con la Roma (Di mercoledì 22 luglio 2020) Essendo oramai solo una questione di tempo l’addio di Callejon, il Napoli segue in maniera continua l’esterno d’attacco della Roma Cengiz Ünder, calciatore che anche a causa di alcuni problemi fisici, sembra essere in uscita dalla società giallorossa, e per profilo, età e stipendio rientra nei parametri del club azzurro, che a gennaio ha acquistato proprio l’ex Roma Politano, ma visto il modulo utilizzato da Gattuso, è opportuno avere due giocatori per ruolo, anche in vista delle numerose partite che il Napoli dovrà affrontare il prossimo anno. Si riavvicina l’esterno turco Una possibile cessione al Napoli del 23enne ex Başakşehir, club che si è da poco laureato campione di Turchia per ... Leggi su giornal

