Calciomercato Napoli – Osimhen, è quasi fatta: presto incontro con il nuovo agente, Milik verso la Juventus (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo diversi giorni di stallo, la trattativa che probabilmente porterà Victor Osimhen alla corte del Napoli di De Laurentiis, sembra essere arrivata ad una conclusione positiva, sia per il club partenopeo che lo ha fortemente voluto da diverse settimane. Negli ultimi giorni la pista si era raffreddata parecchio al punto da far innervosire più di un tifoso azzurro, ma il Napoli ha avuto la costanza e la pazienza di credere fortemente alla conclusione della trattativa che sembra oramai ad un passo. presto incontro con D’Avila Il verità il giovane attaccante, che aveva anche visitato la città, con tanto di contro con Gattuso e De Laurentiis a Capri, era stato già convinto della destinazione, ma successivamente parte dell’entourage di ... Leggi su giornal

