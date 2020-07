Calciomercato Napoli: offerti 65 milioni dal Manchester City per Koulibaly (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Manchester City ha avanzato la prima offerta per Kalidou Koulibaly: 65 milioni sul piatto che non convincono De Laurentiis Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Manchester City sta avanzando i primi passi ufficiali per Kalidou Koulibaly. A mediare tra le due squadre c’è Fali Ramadani, il macedone che è procuratore proprio del difensore senegalese. Nei giorni scorsi questi ha parlato con il presidente De Laurentiis portando un’offerta degli inglesi intorno ai 65 milioni di euro per il cartellino del centrale. Una cifra ritenuta ancora bassa dal Napoli, che parte da una base di 100 milioni ma sarà disposto a trattare per una cifra che si avvicini. Per Ramadani la difficoltà ... Leggi su calcionews24

DiMarzio : Le ultime sulle intenzioni del #ManchesterCity per #Koulibaly. Ore decisive per #Osimhen - DiMarzio : #Calciomercato #Napoli | In chiusura l'affare #Osimhen La conferma del dg del #Lille - DiMarzio : #Napoli-#Osimhen, #Giuntoli in Sardegna per definire gli ultimi aspetti. Il punto - cn1926it : TS – #Belotti, il Napoli riflette: #Petagna nell’affare? I dettagli - armcopp : Capitolo #Koulibaly: il City fa sul serio, vero, ma molto difficilmente il senegalese cambierà maglia. Al 99,99% re… -