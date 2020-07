Calciomercato Napoli: il Manchester City offre 65 milioni per Kalidou Koulibaly, ma gli azzurri ne vogliono 100 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Manchester City è ancora sulle tracce di Kalidou Koulibaly. Tramite il suo procuratore Fali Ramadani il club inglese ha già presentato una proposta da 65 milioni di Euro al Napoli. Gli azzurri ne chiedono circa 100, però. Insomma, le voci di mercato non si allontanano proprio dal difensore senegalese, che stasera sarà protagonista a Parma nella trasferta del Tardini. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote consigliate questa settimana dalla nostra redazione per giocare su Parma Napoli. Sarà possibile cliccare sull’operatore o sulla quota per accedere al sito di riferimento ed effettuare l’iscrizione.22/07/202019:30 1: 5.50 - X: ... Leggi su calciomercato.napoli

