Calciomercato Milan | Ibrahimovic e l’incontro saltato con Gazidis | Zlatan lascia Milanello scuro in volto La situazione

Stefano Pioli sarà l'allenatore del Milan fino al 2022. E' questa la notizia che ieri sera ha accompagnato la conquista dei tre punti da parte dei rossoneri al termine della gara giocata al Mapei Stadium di Sassuolo con il risultato finale di 2-1 in favore dei lombardi. Ralf Rangnick non siederà sulla panchina del Diavolo come inizialmente previsto e sarà proprio Stefano Pioli a dare continuità al progetto del club del capoluogo lombardo in grande spolvero in questa seconda parte di stagione.La dirigenza del Milan, questa mattina, si è presentata proprio al centro sportivo di Milanello per spiegare alla squadra la scelta tecnica e strategica maturata nell'ultimo periodo in merito alla conferma dell'attuale allenatore per i prossimi due anni. Oltre a questo approfondimento collettivo con ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Calciomercato Milan, ora cambia tutto: nel mirino c’è un nome assurdo! Il Milanista Kantè Inter, per portarlo a Milano si studiano tre possibili cessioni

Secondo la redazione di Sportmediaset, uno tra Milan Skriniar, Marcelo Brozovic e Lautaro Martinez potrebbe essere ceduto per far cassa e regalare a Conte un centrocampista di caratura senza dubbio ...

Milan, clamoroso: salta l'arrivo di Rangnick. Pioli confermato fino al 2022

Milano, 22 luglio 2020 – Come un fulmine a ciel sereno, il Milan, che battendo questa il Sassuolo 2-1 si è assicurato quantomeno la partecipazione ai prossimi preliminari di Europa League, ha deciso d ...

