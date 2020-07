Calcio: Pioli confermato; Maldini, la qualità paga sempre (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 22 LUG - "Stefano è diventato il nostro allenatore in un momento molto difficile"- ha dichiarato il direttore sportivo Paolo Maldini sulla conferma di Pioli alla guida del Milan. "... Leggi su corrieredellosport

Gazzetta_it : Dalla Germania: #Pioli rinnova, #Rangnick non arriverà al #Milan @kicker - Eurosport_IT : Ralf #Rangnick-#Milan: è finita! ??????? La società ha proposto a Rangnick solo un ruolo da direttore tecnico ma con… - Gazzetta_it : Comunicato del #Milan: '#Pioli resta, altri 2 anni di contratto' - iviaggidispeedy : Gazidis, Pioli offre visione di calcio che vogliamo - altamisiajaq : RT @andrea_pecchia: Ufficiale: il @acmilan conferma Stefano #Pioli, sarà l'allenatore fino al 2022. #SassuoloMilan #Rangnick #Milan #Stefa… -

Il Milan di Pioli non si ferma più e il tecnico si guadagna sul campo la riconferma. Una doppietta di Ibrahimovic consente ai rossoneri di battere il Sassuolo per 2-1 in trasferta e di scavalcare mome ...Reggio Emilia, 21 luglio 2020 - Il Milan di Stefano Pioli - che sembra ad un passo da una conferma che fino a poche ore fa era vista come qualcosa di praticamente impossibile – posa un’altra important ...