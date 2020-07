Borriello: “Il San Paolo aprirà ai tifosi. Lavoriamo per la cittadinanza onoraria a Mertens” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ciro Borriello, assessore allo Sport del Comune di Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss. Tra i temi affrontati, ci sono la riapertura del San Paolo in tempi e modalità da stabilire e l’intenzione concreta di conferire la cittadinanza onoraria a Dries Mertens. Nel giro di pochi mesi supereremo il problema del coronavirus. Se così non fosse, faremo in modo che il San Paolo possa essere accessibile secondo le norme di sicurezza. Penso che gli stadi non riapriranno prima di settembre e sarà difficile pensare agli impianti pieni, ma almeno in percentuale si potrebbe vedere il San Paolo aperto ai napoletani. Stiamo lavorando per la cittadinanza onoraria a Mertens, stiamo portando avanti la procedura e ... Leggi su ilnapolista

napolista : Borriello: “Il San Paolo aprirà ai tifosi. Lavoriamo per la cittadinanza onoraria a Mertens” L'assessore allo Sport… - ceabelita : RT @MassimoPersotti: #Salvalingua ?? con Luigi Borriello @traslando: 'Paesi frugali? un calco dall'inglese, ma in italiano il termine non ha… - AndreaFerraro25 : @centobuste @CucchiRiccardo Il problema è ricordare solo il gol di Muntari e dimenticarsi tutti gli altri episodi d… - sportli26181512 : Calhanoglu, ventuno gol in rossonero: raggiunti Borriello e Hateley: Hakan Calhanoglu, autore del momentaneo 2-0 co… - MassimoPersotti : #Salvalingua ?? con Luigi Borriello @traslando: 'Paesi frugali? un calco dall'inglese, ma in italiano il termine non… -

Ultime Notizie dalla rete : Borriello “Il Covid-19, biologo Bucci: «Il virus non è scomparso» La Legge per Tutti