Bonus vacanze | scaricati 630 mila voucher Ma ripresa turismo lontana

(Teleborsa) – Un'estate diversa, "orfana", secondo l'Enit, di oltre 35 milioni di turisti stranieri, che non può non risentire dell'onda lunga generata dalla pandemia in corso nel nostro Paese che seppur in una fase decisamente meno critica che nei mesi passati, non è ancora alle spalle. Mentre, tra l'altro, nel resto del mondo, continua a marciare a passo decisamente veloce. Basti pensare che quest'anno, un italiano su due non andrà in vacanza. E' quanto emerge dall'indagine sull'impatto dell'emergenza coronavirus realizzata da Isnart- Unioncamere nei giorni scorsi. Intanto, sono quasi 630 mila i voucher per il Bonus vacanze scaricati in poco più di due settimane dall'attivazione.

(Teleborsa) - Un‘estate diversa, "orfana", secondo l’Enit, di oltre 35 milioni di turisti stranieri, che non può non risentire dell'onda lunga generata dalla pandemia in corso nel nostro Paese che sep ...

Vacanze in crisi causa covid: scenari ‘salva turismo’ possibili

Il turismo italiano ha subito un vero e proprio colpo a causa del coronavirus. Le perdite degli ultimi mesi sono state consistenti e solo da luglio si è iniziata a vedere una leggera ripresa anche se ...

