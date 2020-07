Bonus covid 600/1.000 euro: chi ha rinnovo automatico e chi deve rifare domanda (Di mercoledì 22 luglio 2020) Al fine di fronteggiare gli effetti economici del virus covid-19 i decreti “Cura Italia” e “Rilancio” hanno previsto un’indennità una tantum a beneficio di autonomi ed altre categorie lavorative colpite da una crisi di liquidità e introiti professionali. In particolare, il decreto “Rilancio” ha esteso al mese di maggio e incrementato per taluni soggetti (da 600 a 1.000 euro) il contributo inizialmente previsto dal “Cura Italia” per marzo e aprile. Considerato che ad oggi è possibile inoltrare domanda all’INPS per tutte le tranche del contributo, vediamo nel dettaglio chi, tra i vecchi beneficiari, deve presentare una nuova domanda anche per maggio o semplicemente limitarsi ad attendere l’accredito delle ... Leggi su leggioggi

sinapsinews : CAMPANIA-COVID-19, BONUS UNA TANTUM PER LE IMPRESE TURISTICHE DELLA REGIONE - PaolaMoscardino : La crisi drammatica del commercio. Al calo del fatturato (-50%) si aggiunge l’affanno per le spese insostenibili. M… - carinadonofrio : @4everAnnina Sono austro italiana. Nata a Vienna e penso che dovresti informarti meglio. ti faccio un esempio. In t… - tgtourism : Vacanze, i dati #Codacons: ripresa turismo ancora troppo lenta, parte solo il 51% dei cittadini. Il Bonus Vacanza n… - Ansa_Piemonte : Sanità: Icardi, governo sbloccherà risorse 'Bonus Covid'. Assessore regionale ha avuto rassicurazioni da ministro S… -