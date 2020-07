Bonus 1.000 euro di maggio: non ci sono i soldi per tutti? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Nel groviglio di Bonus e aiuti seguiti all’emergenza Covid, molti professionisti sono tutt’ora in attesa di ricevere il Bonus di maggio da 1.000 euro, dopo gli assegni da 600 euro incassati per le mensilità di marzo e aprile. sono numerose le richieste giunte alle Casse previdenziali private per le indennità da 600 euro di marzo e aprile, che sono state erogate dagli enti per conto dello Stato. Proprio in questi giorni, ha sottolineato il presidente dell’Associazione degli enti previdenziali privati, Alberto Oliveti, “le casse stanno ricevendo il rimborso delle quote erogate in marzo, e di questo va dato atto al governo”. Ma per il mese di maggio nessuno sembra sapere ... Leggi su quifinanza

quotidianodirg : Bonus 1.000 euro maggio: ecco le ultime novità - agorarai : Bonus vacanza, 719.000 erogati 70.000 usati #agorarai - niccogusso : @Roma E anche oggi le 49.000 famiglie che hanno chiesto il bonus affitto Covid possono tranquillamente mettersi l'a… - zazoomblog : Bonus covid 600-1.000 euro: chi ha rinnovo automatico e chi deve rifare domanda - #Bonus #covid #600-1.000 #euro: - DiNapoliSilvio : -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus 000 Bonus covid 600/1.000 euro: chi ha rinnovo automatico e chi deve rifare domanda LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Bonus 1.000 euro maggio: ecco le ultime novità

Roma - Il bonus 1.000 euro maggio per molti non è stato ancora erogato. In particolare i professionisti iscritti alle casse private sono in fermento per conoscere i tempi del pagamento mentre i profes ...

Pubblicati i provvedimenti attuativi per il Credito d’imposta ...

L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità attuative per usufruire dei crediti di imposta per le spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di prot ...

Roma - Il bonus 1.000 euro maggio per molti non è stato ancora erogato. In particolare i professionisti iscritti alle casse private sono in fermento per conoscere i tempi del pagamento mentre i profes ...L’Agenzia delle Entrate ha reso note le modalità attuative per usufruire dei crediti di imposta per le spese di sanificazione e adeguamento dei luoghi di lavoro e per l’acquisto di dispositivi di prot ...