Bologna | terapie per Schouten e Bani

Bologna - A poche ore dalla sconfitta di Bergamo il Bologna è subito tornato a Casteldebole per una seduta d'allenamento mattutina in vista della gara con il Lecce , in programma al "Dall'Ara" ...

BOLOGNA - A poche ore dalla sconfitta di Bergamo il Bologna è subito tornato a Casteldebole per una seduta d'allenamento mattutina in vista della gara con il Lecce, in programma al "Dall'Ara" domenica ...

BOLOGNA - Mattinata di lavoro a Casteldebole per il Bologna, reduce dal ko di Bergamo, in vista della prossima gara con il Lecce al "Dall'Ara" domenica 26 luglio. I giocatori scesi in campo ieri contr ...

