Bollettino oggi mercoledì 22 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a mercoledì 22 luglio. Prosegue come ogni pomeriggio l’attività di analisi della curva epidemiologica a livello nazionale attraverso il lavoro del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Sono 282 i nuovi casi di contagio, in forte rialzo rispetto ai 129 registrati nella giornata di ieri. I decessi sono 9 (ieri 15) mentre i guariti sono 197 (ieri 269). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 49.318 contro i 43.110 di ieri mentre aumenta il numero degli attualmente positivi: quest’oggi si contano 74 malati in più. Le terapie intensive, invece, diminuiscono (-1). ECCO ... Leggi su sportface

Noovyis : (Il bollettino del Coronavirus in Italia oggi) Playhitmusic - - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Coronavirus, ecco i dati di oggi: forte aumento dei contagi, crescono g… - moneypuntoit : ?? Bollettino coronavirus oggi 22 luglio 2020: aggiornamento contagi, morti e guariti ?? - MilanWorldForum : Coronavirus: il bollettino di oggi 22 luglio -) - MeteoWeb_eu : #Coronavirus, oggi in Italia il numero di nuovi casi più alto dal 25 Giugno: la GEOGRAFIA del contagio, tutti i DAT… -