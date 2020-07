Bollettino Covid-19 22 luglio: 282 nuovi positivi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bollettino Covid-19 22 luglio: sono 282 i nuovi positivi al coronavirus. Numeri ancora in risalita mentre sono appena 9 i decessi e 197 i guariti Il Bollettino del Covid-19 del 22 luglio registra 282 nuovi casi positivi, numeri ancora alti per un Paese che sta tentando a fatica di uscire dalla situazione degli ultimi mesi. Sono appena nove i decessi, invece, a fronte di 197 guariti. La maggior parte dei nuovi positivi sono in focolai nati ed alimentati da casi “d’importazione”, soprattutto dall’Est Europa o dai migranti sbarcati sulle nostre coste. Sono solo tre le Regioni a zero contagi; si tratta di Valle d’Aosta, Abruzzo e Puglia. ... Leggi su bloglive

