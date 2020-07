Bollettino Coronavirus: i dati ufficiali del 22 luglio (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: sono 282 i nuovi casi accertati Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 282 nuovi casi nelle ultime 24 ore per un totale di 245.032 casi accertati da inizio epidemia. Per quel che riguarda oggi, 22 luglio quindi, nelle ultime 24 ore ci sono stati 282 contagiati che portano il totale del paese a 245.032; 9 morti in più che fanno salire il totale dei decessi a 35.082 e 197 guariti (197.628 i totali da inizio pandemia). In queste 24 ore sono stati effettuati 6.354.730 tamponi (+49.318). Per quanto riguarda i ricoverati con sintomi siamo a ... Leggi su zon

