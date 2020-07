Body of Water una nuova serie tv realizzata da 3ZERO2 e ZDF girata tra Venezia e Londra attesa per il 2022 (Di mercoledì 22 luglio 2020) Body of Water annunciata una serie tv per il 2022 girata tra Londra e Venezia prodotta da 3ZERO2 ZDF e Nucleus Media Rights ZDF Enterprises, Nucleus Media Rights e 3ZERO2 hanno stretto un accordo inter-europeo di co-produzione per la serie tv Body of Water ordinando 8 episodi da 50 minuti. La serie è creata dal premiato regista e sceneggiatore Brendan Foley (Cold Courage, Johnny Was) ma nasce da un’idea originale di Fabio Resinaro di 3ZERO2. Foley sarà sceneggiatore e showrunner della serie. I produttori sono Piero Crispino (3ZERO2) e Bruno Zarka (Nucleus ... Leggi su dituttounpop

telesimo : ZDF Enterprises, Nucleus Media Rights e 3zero2 hanno annunciato oggi un accordo di co-produzione per #BodyofWater,… - LennyLeoPHOTO : la molecola della bellezza #green #water #river #lennyleonardphotography #body #conceptualhaircut #freckles - danielerobotti : Gil Rigoulet : Body and Water '...le donne rotolavano i loro costumi da bagno monopezzo sui fianchi e nuotavano in… - pettymagpie : RT @NessunaGaranzia: Fatelo dai il body shaming a una che ha un po’ di sensibilità e che magari poi si mette a vomitare e diventa una droga… - viviana_iaia : RT @NessunaGaranzia: Fatelo dai il body shaming a una che ha un po’ di sensibilità e che magari poi si mette a vomitare e diventa una droga… -

Ultime Notizie dalla rete : Body Water Body of Water una nuova serie tv realizzata da 3ZERO2 e ZDF girata tra Venezia e Londra attesa per il 2022

Body of Water annunciata una serie tv per il 2022 girata tra Londra e Venezia prodotta da 3ZERO2 ZDF e Nucleus Media Rights ZDF Enterprises, Nucleus Media Rights e 3zero2 hanno stretto un accordo inte ...

Body of Water annunciata una serie tv per il 2022 girata tra Londra e Venezia prodotta da 3ZERO2 ZDF e Nucleus Media Rights ZDF Enterprises, Nucleus Media Rights e 3zero2 hanno stretto un accordo inte ...