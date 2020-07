BMW - La fabbrica di Monaco si prepara alla produzione della i4 (Di mercoledì 22 luglio 2020) La BMW ha stabilito il cronoprogramma per i lavori di ristrutturazione della sua storica fabbrica di Monaco di Baviera: limpianto sarà sottoposto per sei settimane a dei lavori di ammodernamento delle catene di montaggio, necessari per accogliere l'elettrica i4. Di conseguenza, lo stabilimento si fermerà con la fine dell'ultimo turno lavorativo del 23 luglio e tornerà attivo con il primo del 7 settembre. Nel mentre, sarà implementato un ampio progetto di ristrutturazione volto a preparare le linee all'inizio della produzione, prevista nel 2021, del nuovo modello a batteria della Casa tedesca.Una sola linea produttiva. "Stiamo preparando il nostro stabilimento di Monaco al futuro. Una volta terminata la ... Leggi su quattroruote

ciemme19 : @clalicalzi In realtà la sigla BMW significa Bayerische Motoren Werke (fabbrica motori bavarese) ?? - CDalfy : RT @gponedotcom: BMW GS: lo storico modello BMW Motorrad spegne 40 candeline: La prima GS è stata presentata nell’autunno del 1980. La l’R… - motomatters : RT @gponedotcom: BMW GS: lo storico modello BMW Motorrad spegne 40 candeline: La prima GS è stata presentata nell’autunno del 1980. La l’R… - gponedotcom : BMW GS: lo storico modello BMW Motorrad spegne 40 candeline: La prima GS è stata presentata nell’autunno del 1980.… -

Ultime Notizie dalla rete : BMW fabbrica BMW M3 GT4, al via i test della nuova coupé da competizione Quattroruote BMW M3 GT4 – Al via i test della nuova coupé da competizione

La BMW ha avviato i test di sviluppo della nuova M4 GT3: la sportiva non è stata ancora svelata in versione stradale, ma la divisione Motorsport è già a lavoro per offrire il nuovo modello da competiz ...

La nuova BMW M4 GT3 compie i primi passi in Germania!

Sabato scorso a Dingolfing la neonata vettura bavarese ha affrontato una rapida uscita con Farfus al volante, ma dalla prossima settimana inizieranno i veri e propri test di sviluppo.

La BMW ha avviato i test di sviluppo della nuova M4 GT3: la sportiva non è stata ancora svelata in versione stradale, ma la divisione Motorsport è già a lavoro per offrire il nuovo modello da competiz ...Sabato scorso a Dingolfing la neonata vettura bavarese ha affrontato una rapida uscita con Farfus al volante, ma dalla prossima settimana inizieranno i veri e propri test di sviluppo.