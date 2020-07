Bimbo cade in un pozzo e muore: era al parco con il campo estivo (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gorizia. Un bambino di 12 anni è caduto in un pozzo nel parco Coronini Cromberg a Gorizia, in Friuli Venezia Giulia. Secondo le prime informazioni, il 12enne era con il centro estivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del corpo. Gorizia, Bimbo cade in un pozzo … L'articolo Bimbo cade in un pozzo e muore: era al parco con il campo estivo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

