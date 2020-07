Bimbi esclusi da nido e materne, Sala: "Non ci dormo. Lavoriamo a una soluzione" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 luglio 2020 - La questione dei posti per i bambini nei nidi e nelle materne comunali di Milano alimenta anche la polemica sui social con il sindaco Giuseppe Sala coinvolto in una serie di '... Leggi su ilgiorno

roberto_rumiati : RT @luciaghiglione: Vi ricordate il caso dei bimbi stranieri esclusi dalle mense scolastiche di Lodi? Nonostante la condanna, ora viene imi… - luciaghiglione : Vi ricordate il caso dei bimbi stranieri esclusi dalle mense scolastiche di Lodi? Nonostante la condanna, ora viene… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbi esclusi Bimbi esclusi da nido e materne, Sala: "Non ci dormo. Lavoriamo a una soluzione" IL GIORNO Bimbi esclusi da nido e materne, Sala: "Non ci dormo. Lavoriamo a una soluzione"

Milano, 22 luglio 2020 - La questione dei posti per i bambini nei nidi e nelle materne comunali di Milano alimenta anche la polemica sui social con il sindaco Giuseppe Sala coinvolto in una serie di ...

Milano, oltre settemila famiglie nel limbo: bambini esclusi da nidi e materne

Milano, 22 luglio 2020 - Per i genitori di oltre 3mila bimbi da 0 a 6 anni, ieri è stata una giornata nera. Da ore aspettavano di ricevere un’email, con il fiato sospeso, sperando di poter tirare un s ...

Milano, 22 luglio 2020 - La questione dei posti per i bambini nei nidi e nelle materne comunali di Milano alimenta anche la polemica sui social con il sindaco Giuseppe Sala coinvolto in una serie di ...Milano, 22 luglio 2020 - Per i genitori di oltre 3mila bimbi da 0 a 6 anni, ieri è stata una giornata nera. Da ore aspettavano di ricevere un’email, con il fiato sospeso, sperando di poter tirare un s ...