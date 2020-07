Big Daddy - Un papà speciale: Adam Sandler, sua moglie ha un cameo nel film, ecco chi è (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come accade sovente, la moglie di Adam Sandler ha un cameo in Big Daddy - Un papà speciale, i due si sono conosciuti proprio sul set della celebre pellicola del 1999. La moglie di Adam Sandler ha un brevissimo cameo in Big Daddy - Un papà speciale: interpreta la cameriera che, dentro al bar, porta una root beer a Julian, interpretato da Cole e Dylan Sprouse. Questa scena, per Sandler, ha dato inizio alla tradizione secondo la quale sua moglie deve avere un cameo in quasi tutti i suoi film. Gli amici di Sandler, generalmente, hanno sempre ruoli di spicco nei suoi progetti ma l'attore ha ... Leggi su movieplayer

_CallmeG_ : Mi ero dimenticata che in Big Daddy c'è un piccolo Cole Sprouse - clikservernet : Big Daddy: stasera su Rai Movie il film con Adam Sandler e i gemelli Dylan e Cole Sprouse - cinemaniaco_fb : ?????????????? Big Daddy - Un papà speciale: Adam Sandler, sua moglie ha un cameo nel film, ecco chi è… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Big Daddy: stasera su Rai Movie il film con Adam Sandler e i gemelli Dylan e Cole Sprouse… - donvitorap : Fatti miei 7 tawaf quotidiani giri attorno al cubo,ora devo cucire 7 cappelli,7 carabinieri corrotti,pene esemplari… -