Bianca Guaccero ha un nuovo amore? Chi è l’uomo in vacanza con lei? Il dettaglio sul letto infiamma il web (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) La conduttrice di Detto Fatto ha un amore segreto? Bianca Guaccero sembrerebbe di nuovo innamorata. Il gossip si è acceso grazie ad alcune immagini postate sui social da lei stessa. La conduttrice ha pubblicato un video in cui i fan più attenti hanno notato un misterioso dettaglio. C’è un uomo con la conduttrice? Se si di chi si tratta? Come tanti suoi colleghi anche Bianca Guaccero si è presa le sue meritate vacanze. Un anno di grande successo per il suo programma Detto Fatto che si è concluso poche settimane fa. Ovviamente, per quanto non appaia in tv in questi giorni, Bianca rimane operativa sui social. È qui che, come la maggior parte dei Vip e non solo, condivide ... Leggi su kontrokultura

