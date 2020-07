Bernardeschi rifiuta il Napoli, per Milik servono 40 milioni (Di mercoledì 22 luglio 2020) Bernardeschi rifiuta il Napoli Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Milik alla Juventus potrebbe andrare solo in cambio di 40 milioni. L’unica contropartita … L'articolo Bernardeschi rifiuta il Napoli, per Milik servono 40 milioni proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

MarcoDiMaro : 'Bernardeschi rifiuta il Napoli'. Un rifiuto che accettiamo molto volentieri in questo caso. - infoitsport : IL MATTINO - Bernardeschi rifiuta Napoli, il motivo. Per Milik servono quaranta milioni - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : IL MATTINO - Bernardeschi rifiuta Napoli, il motivo. Per Milik servono quaranta milioni - Sardanapalooo : @jerryscottismo @PaolaDiCaro @CorSport @Gazzetta_it @Corriere @tempoweb @Fil_Biafora @Teleradiostereo Bernardeschi… -

Ultime Notizie dalla rete : Bernardeschi rifiuta IL MATTINO - Bernardeschi rifiuta Napoli, il motivo. Per Milik servono quaranta milioni AreaNapoli.it IL MATTINO - Bernardeschi rifiuta Napoli, il motivo. Per Milik servono quaranta milioni

L’accordo tra il Napoli e Milik, come ricorda l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha scadenza 2021, questo vuol dire che tra 6 mesi il polacco potrebbe già trattare, ed eventualmente accorda ...

Paganini: "Juventus, Kroos e Zaniolo sono gli obiettivi. Il Napoli ha rifiutato uno scambio"

Il giornalista ed esperto di calciomercato della RAI ha riferito di alcune manovre della Juventus in vista della prossima stagione. Paolo Paganini, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, h ...

L’accordo tra il Napoli e Milik, come ricorda l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino, ha scadenza 2021, questo vuol dire che tra 6 mesi il polacco potrebbe già trattare, ed eventualmente accorda ...Il giornalista ed esperto di calciomercato della RAI ha riferito di alcune manovre della Juventus in vista della prossima stagione. Paolo Paganini, giornalista ed esperto di calciomercato della RAI, h ...