Bernardeschi non è entusiasta di accettare Napoli come destinazione, lo scambio con Milik è in salita (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milik vuole la Juventus ed è ricambiato nel desiderio, ma il Napoli chiede 40 milioni cash o al massimo la contropartita Bernardeschi. Il Mattino, però, scrive che Federico non sembra gradire Napoli come destinazione, cosa che complica la trattativa. "Bernardeschi potrebbe essere la pedina di scambio ideale per chiudere il cerchio perché accontenterebbe il Napoli (e soprattutto Gattuso) e in un colpo solo sbloccherebbe una trattativa che diversamente rischierebbe di andare per le lunghe. Al momento, però, il problema è proprio legato al giocatore della Juventus che non sembra entusiasta di accettare Napoli come ...

