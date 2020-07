Bergamo: rapina 16enne, arrestato da polizia locale (Di mercoledì 22 luglio 2020) Milano, 22 lug. (Adnkronos) - La polizia locale di Bergamo ha arrestato un uomo accusato di aver rapinato un 16enne, portandogli via soldi e telefono cellulare. Gli agenti sono stati avvertiti da un motociclista che aveva assistito alla rapina e si sono diretti sul posto. L'uomo, registrato con otto nomi diversi e con precedenti per porto di oggetti atti a offendere, danneggiamento, rissa aggravata e per rapina impropria, è stato individuato dagli agenti e arrestato. Leggi su iltempo

webecodibergamo : Rapina soldi e cellulare a un 16enne L’aggressore bloccato in pochi minuti - webecodibergamo : Rapina in Namibia, ucciso per il cellulare «L’ambasciata di Pretoria segue il caso» - ultima_ora : RT @ultimenotizie: Un imprenditore 52enne della provincia di Bergamo, Daniele Ferrari, è stato ucciso oggi durante una rapina in #Namibia.… - gabricm21 : RT @Corriere: Imprenditore lombardo ucciso in Namibia durante una rapina - 34_liss : RT @rtl1025: ?? Un imprenditore 52enne della provincia di Bergamo, Daniele #Ferrari, è stato ucciso oggi durante una rapina in #Namibia. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo rapina Rapina un 16enne in via Borgo Palazzo, arrestato: già “noto” con otto nomi diversi BergamoNews.it Rapina soldi e cellulare a un 16enne L’aggressore bloccato in pochi minuti

Grazie a un testimone, la Polizia locale martedì è riuscita a individuare l’autore di una rapina ai danni di 16 enne in via Borgo Palazzo a Bergamo. Aveva poco prima rapinato del cellulare e di pochi ...

Costruiscono l’ospedale dei record di Bergamo, l’imprenditore Gianluca Maria Calì gli offre una vacanza in Sicilia

“La storia d’amore tra Bergamo e Palermo continua ... il Comune chiede risorse per l’acquisto di libri per le biblioteche Canicattì, condannato per rapina: arrestato 42enne ...

Grazie a un testimone, la Polizia locale martedì è riuscita a individuare l’autore di una rapina ai danni di 16 enne in via Borgo Palazzo a Bergamo. Aveva poco prima rapinato del cellulare e di pochi ...“La storia d’amore tra Bergamo e Palermo continua ... il Comune chiede risorse per l’acquisto di libri per le biblioteche Canicattì, condannato per rapina: arrestato 42enne ...