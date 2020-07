Benevento, riaperti termini per bonus centri estivi e servizi socio educativi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’assessore alle Politiche Sociali, Luigi Ambrosone, ha reso noto che sono stati riaperti i termini della procedura ad evidenza pubblica “Avviso Pubblico per l’individuazione delle famiglie beneficiarie di contributi per il pagamento delle rette di frequenza a centri estivi privati, servizi socio educativi territoriali e servizi educativi e ricreativi destinati alle attività di minori (successivamente definiti per brevità centri estivi), di età compresa tra i 3 e i 14 anni, periodo 15.06.2020 – 14.09.2020, in attuazione di quanto previsto dall’art. 105 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ... Leggi su anteprima24

Troppe «cattedrali deserte o abbandonate» in particolar modo nel cuore della città. Sulla vicenda scende in campo anche Clemente Mastella. Il sindaco non usa giri di parole e promette un intervento co ...

Risultato, sintesi e video gol highlights Salernitana-Cremonese 3-3, 31° giornata Serie B: finisce con un pareggio esplosivo la sfida tardo-pomeridiana dell'”Arechi”. I lombardi passano subito in vant ...

