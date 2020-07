Benevento, Martusciello querela De Ieso: “Chiesti 100 mila euro di risarcimento” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Dopo il duro attacco di questa mattina da parte di Mauro De Ieso nei confronti della candidata alle prossime elezioni regionali Anna Rita Russo, arriva una querela da parte di Fulvio Martusciello, coordinatore di Forza Italia a Benevento, per lesioni del diritto all’immagine. Di seguito la nota di Fulvio Martusciello. “Chiesti 100 mila euro di risarcimento per lesione del diritto all’immagine. Falsità acuite dal momento elettorale” – lo dichiara Fulvio Martusciello coordinatore di Forza Italia a Benevento. “Renderemo la richiesta esecutiva e devolveremo la somma in beneficenza“. Mauro De Ieso ... Leggi su anteprima24

ottopagine : Regionali. Anna Rita Russo: 'ringrazio De Siano e Martusciello #Benevento - ottopagine : Martusciello: ecco i consiglieri di Benevento che voteranno Fi #Benevento -

Ultime Notizie dalla rete : Benevento Martusciello Benevento, Martusciello querela De Ieso: "Chiesti 100 mila euro di risarcimento" anteprima24.it Martusciello (Forza Italia): candidatura di Russo, querela per De Ieso

"Chiesti 100 mila euro di risarcimento per lesione del diritto all'immagine. Falsità acuite dal momento elettorale" (leggi sul Vaglio): è quanto in una nota diffusa alla stampa, dichiara Fulvio Martus ...

Martusciello indebolisce la maggioranza Mastella: due consigliere vanno con il gruppo di opposizione Pc

Con gli amici di Benevento l’ha chiamata ‘operazione si salvi chi può’. Indebolire la maggioranza consiliare che sostiene l’amministrazione Mastella, fino ad arrivare ad avere i numeri, dopo la celebr ...

"Chiesti 100 mila euro di risarcimento per lesione del diritto all'immagine. Falsità acuite dal momento elettorale" (leggi sul Vaglio): è quanto in una nota diffusa alla stampa, dichiara Fulvio Martus ...Con gli amici di Benevento l’ha chiamata ‘operazione si salvi chi può’. Indebolire la maggioranza consiliare che sostiene l’amministrazione Mastella, fino ad arrivare ad avere i numeri, dopo la celebr ...