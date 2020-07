Belen si vendica con una stilettata social: "Chi ti ha tradito verrà tradito" - (Di mercoledì 22 luglio 2020) Francesca Galici Parole di fuoco da parte di Belen Rodriguez nel giorno in cui il settimanale Chi pubblica scatti di vecchi backstage inediti tra Marcuzzi e De Martino Quando il caso dell'estate sembrava essersi definitivamente sgonfiato, quando tutti sembravano aver detto tutto ed erano arrivate smentite da tutti i personaggi coinvolti, ecco che Belen Rodriguez ha regalato un nuovo capitolo alla saga che sta appassionando gli amanti del gossip. I fatti sono ormai noti: la showgirl argentina e Stefano De Martino non sono più una coppia e l'antefatto pare sia un tradimento dell'ex ballerino napoletano. La donna con la quale il giovane De Martino avrebbe tradito sua moglie sarebbe Alessia Marcuzzi, a sua volta sposata ma che nello stesso periodo della crisi coniugale di Stefano e Belen ... Leggi su ilgiornale

Ultime Notizie dalla rete : Belen vendica

“Perché lasciarsi è umano, ma vendicarsi è diabolico”. Che Belen si sia voluta vendicare dell’ex? Ma, come sottolinea Dagospia, per quale motivo interrogarsi su un’azione, quando è stato proprio ...In queste ultime settimane ha fatto molto discutere il presunto flirt tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Flirt prontamente smentito da quest’ultimo, il quale ha bollato il tutto come una fake ...