Belen Rodriguez tra le braccia di Gianmaria Antinolfi (foto) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Rappresenta uno dei gossip dell'estate 2020 il nuovo amore nato tra Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, l'imprenditore campano che da qualche settimana è al fianco della showgirl argentina. Questa settimana Chi, il magazine rosa diretto da Alfonso Signorini, ha beccato i due in vacanza a Ibiza dopo i fasti di Capri.Nello specifico, l'ex di Stefano De Martino si è trasferita a Ibiza in compagnia degli amici e del figlio Santiago, dove il suo nuovo compagno l'ha raggiunta. Pare che i due stiano cercando di tenere più nascosta possibile la relazione: l'uomo si era recato da solo presso l'hotel per effettuare la relazione per poi andare da solo in spiaggia, con Belen e amici da un'altra parte. Solo la sera Gianmaria ha raggiunto a cena il gruppo, portando in ... Leggi su blogo

