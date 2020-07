Belen Rodriguez smaschera De Martino e la Marcuzzi: il retroscena (Di mercoledì 22 luglio 2020) Belen Rodriguez, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe contattato i media per informarli del presunto tradimento subito da Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi. Belen Rodriguez, secondo quanto è possibile leggere dal nuovo numero in edicola di Chi, avrebbe contatto i media per informarli del presunto tradimento del suo ex marito Stefano De Martino … L'articolo Belen Rodriguez smaschera De Martino e la Marcuzzi: il retroscena è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

