Belen Rodriguez si diverte allo specchio: ma il reggiseno dov’è? – Video (Di mercoledì 22 luglio 2020) Belen Rodriguez documenta il suo ritorno a Tu Si Que Vales con una stories allo specchio pubblicata su Instagram: ma il reggiseno dov’è? Felice, sorridente, rilassata e pronta per una nuova avventura lavorativa. Belen Rodriguez, messa alle spalle la rottura con Stefano De Martino, è pronta a tornare in TV con Tu Si Que Vales, lo show Mediaset che punta a mostrare alcuni dei migliori talenti in circolazione. Belen è oggi tornata al lavoro per questo importante appuntamento ed ha documentato con un boomerang in ascensore tutto il proprio entusiasmo. I fan più maliziosi non hanno potuto fare a meno di notare il dettaglio bollente: sotto la canotta aderente, Belen sembra aver ... Leggi su bloglive

Libero131087 : @ciemme19 E vero. Purtroppo è così. Avrà altre doti ma in termini di credibilità è parecchio dietro pure a belen ro… - infoitcultura : Belen Rodriguez, Antinolfi la raggiunge a Ibiza: De Martino è sempre più distante - louiscyfere : Belen Rodriguez è pronta per una nuova relazione? - infoitcultura : Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi, le Foto inedite e la rivelazione su Belen Rodriguez - zio84406548 : @LGWsport è più probabile che io mi scopi Belen Rodriguez dai.. le parole Pioli e Champions nella stessa frase non possono stare insieme -