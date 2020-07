Belen Rodriguez senza reggiseno: “Ops…”. Lo scatto HOT scatena i fan (FOTO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Belen Rodriguez senza reggiseno? La sua risposta è “Ops”. Basta una semplice FOTO per far scatenare il delirio tra i propri follower sotto un post pubblicato su Instagram. È la solita Belen ad accendere i social con uno scatto hot a bordo piscina nella quale la modella si copre il seno con le braccia. https://www.instagram.com/p/CC1Mhxvn64E/ Leggi su sportface

BITCHYFit : Belen Rodriguez sbotta: “Il karma esiste, chi ha tradito…” - MileTrecarichi : Se #zaniolo è oppure è stato veramente infortunato, io sono Belen Rodriguez ?? mi sembra di assistere ad una telenovela Icardi bis?? - infoitcultura : Belen Rodriguez si diverte allo specchio: ma il reggiseno dov’è? – Video - zazoomblog : Belen Rodriguez scopre il tradimento di De Martino con Alessia: è stata lei a lanciare lo scoop – VIDEO - #Belen… - Libero131087 : @ciemme19 E vero. Purtroppo è così. Avrà altre doti ma in termini di credibilità è parecchio dietro pure a belen ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Il nuovo programma di Enrico Papi andrà in onda in prima serata su Tv8. Sarabanda è pronto per tornare in tv, come annunciato in anteprima da TvBlog lo scorso marzo, con un nuovo titolo ma con il cond ...Le indiscrezioni sulla presunta relazione dell’estate 2020, quella tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino: vendetta di Belen? Emergono nuove indiscrezioni sulla presunta relazione dell’estate 2020, ...