Belen Rodriguez, nuova frecciatina all’indirizzo di Stefano De Martino? Intanto la mamma della showgirl… (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le strade di Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono divise ormai da diversi mesi. I due, che dopo una prima separazione avevano provato a ricucire la loro famiglia, appaiono sempre più lontani e la relazione tra la Rodriguez e Gianmaria Antinolfi non fa altro che rendere sempre più improbabile un ritorno di fiamma tra la showgirl e il conduttore di Made in Sud. Dopo una prima paparazzata di Belen in compagnia di Antinolfi pubblicata dal settimanale Chi, i due sono stati nuovamente immortalati insieme ad Ibiza. Stefano, invece, è stato al centro del vortice mediatico per un suo presunto flirt con Alessia Marcuzzi. Il ballerino, però, è stato avvistato anche in compagnia di Mariana Rodriguez ma ... Leggi su isaechia

IsaeChia : #BelenRodriguez e #GianmariaAntinolfi, incontri segreti a Ibiza: la ricostruzione del settimanale ‘#Chi’ - IsaeChia : #StefanoDeMartino, il settimanale ‘#Chi’ pubblica gli scatti inediti con #AlessiaMarcuzzi e un amico del ballerino… - blogtivvu : Belen Rodriguez cita il “karma” e risponde al gossip De Martino-Marcuzzi: “Sono le regole del gioco…” ??? ? Il resto… - JohSogos : RT @tempoweb: #BelenRodriguez non molla E torna a parlare di #tradimento #gossip - tempoweb : #BelenRodriguez non molla E torna a parlare di #tradimento #gossip -