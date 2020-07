Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, incontri segreti a Ibiza: la ricostruzione del settimanale ‘Chi’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Dopo l’ufficializzazione della fine del matrimonio con Stefano De Martino, Belen Rodriguez sta facendo di tutto per voltare pagina e per riaprire il suo cuore, ancora ferito e dolorante. Un grande supporto in tal senso è quello che le sta fornendo l’imprenditore Gianmaria Antinolfi, molto vicino nelle ultime settimane alla showgirl argentina, che sembra avere tutte le carte in regola per poterla aiutare a credere ancora nell’amore. Proprio il neo compagno di Belen, ha raggiunto lo scorso venerdì la Rodriguez a Ibiza, dopo averle fatto una sorpresa a Roma, dove la sorella di Jeremias e Cecilia era impegnata alle registrazioni di Tu Sì Que Vales. Gesto, questo, che ha catturato l’attenzione della donna e che l’ha convinta ... Leggi su isaechia

