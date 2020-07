Belen Rodriguez, Antinolfi la raggiunge a Ibiza: Stefano De Martino è sempre più distante (Di mercoledì 22 luglio 2020) Se c’è qualcuno al centro delle chiacchiere dell’estate di certo quella è lei, Belen Rodriguez. La conduttrice argentina continua a far parlare di sé e della sua vita sentimentale, in particolare dopo la rottura con l’ex marito Stefano De Martino. A riaccendere il gossip nelle ultime ore è stato un inaspettato arrivo sulle spiagge di Ibiza, dove la Rodriguez sta passando le vacanze: quello di Gianmaria Antinolfi, la sua nuova fiamma. Inaspettato perché dopo un appassionato bacio immortalato dal settimanale Chi, Antinolfi era scomparso: di lui non c’era più traccia né nelle stories della bella showgirl né sulle patinate riviste che hanno messo a regime i propri fotografi ... Leggi su dilei

