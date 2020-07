Belen, questione di karma: 'Chi ha tradito verrà tradito, a chi ti ha mentito mentiranno' (Di mercoledì 22 luglio 2020) 'Cambia numero', la stoccata di Stefano De Martino alla mamma di Belen. E lei non lo segue più sui social 21 July 2020 Belen rompe il silenzio: 'Stefano e Alessia? Fake news, tra me e lei rapporto di ... Leggi su today

Mcclane272 : @paola124291 @marco05113908 @IoSonoLibera3 Il cardinale richelieu disse che il tradimento è solo questione di tempo… - LaSciuraSara : Mmm qualcosa mi è più chiara ?? #Antinolfi sta a #Belen come #Moric sta a #Favoloso ?? Questione di : che la dolce… - alwsinmyhrt : “Ma ti sei vista allo specchio?Potrai anche essere belen e avere un fisico da modella ma dentro sei davvero pessima… -

Ultime Notizie dalla rete : Belen questione

Kontrokultura

Piccola pausa dalle vacanze per Belen Rodriguez. La showgirl, a Ibiza con il figlio Santiago, è tornata a Roma per le registrazioni di 'Tu si que vales' e prima di entrare in studio fa una riflessione ...Veronica Cozzani serve il defollow al conduttore e ballerino. Un'altra tegola cade sulla già intricata questione Belen Rodriguez/Stefano de Martino. Stavolta a distanziare ancor di più la coppia è un ...