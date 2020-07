Belen, Mediaset dimezza il cachet dei vip, problemi con l’argentina per “Tu si que vales?“ (Di mercoledì 22 luglio 2020) La crisi economica che ha colpito il nostro Paese a causa della pandemia da Covid-19 si fa sentire anche nello show business. Mediaset pare abbia rivisto al ribasso i cachet di molti Vip, avviando trattative sui loro compensi. A veder diminuire i propri guadagni, anche Belen Rodriguez. “La firma di Belen Rodriguez per Tu Si Que Vales sarebbe arrivata in extremis proprio per ragioni economiche” scrive Giuseppe Candela su Dagospia. “Ma l’accordo, con riduzione, è stato trovato” continua ancora il giornalista. Non è noto il cachet di Belen ma si tratterebbe di una cifra piuttosto elevata. “Guadagno come un bravo calciatore” ammise tempo fa la modella argentina in una intervista a Chi. Leggi su newscronaca.myblog

