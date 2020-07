Belen e Gianmaria Antinolfi weekend insieme a Ibiza (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gianmaria Antinolfi e Belen dopo che erano stati paparazzati a Capri, ora il settimanale “Chi” pubblica le foto esclusive del weekend che hanno trascorso insieme a Ibiza. La showgirl si è trasferita sull’isola con il figlio Santiago e gli amici per le vacanze estive e Antinolfi l’ha raggiunta. Belen e Gianmaria cercano di tenere riservato il più possibile il loro legame: quando lui è atterrato sulla isola è andato a registrarsi in hotel e ha trascorso il pomeriggio da solo in spiaggia, mentre Belen e gli amici erano da un’altra parte. Di notte Antinolfi ha raggiunto la villa di Belen e lì si è trattenuto fino ... Leggi su musicaetesti.myblog

IsaeChia : #BelenRodriguez e #GianmariaAntinolfi, incontri segreti a Ibiza: la ricostruzione del settimanale ‘#Chi’ - infoitcultura : Belen e Gianmaria, la loro è una storia seria o un flirt estivo? - Novella_2000 : Belen Rodriguez incontra in segreto Gianmaria Antinolfi ma viene beccata - VicolodelleNews : #Gossip: continua la liaison tra #BelenRodriguez e #GianmariaAntinolfi? O lei ora sta con un calciatore famoso? Ecc… - blogtivvu : Belen Rodriguez e Gianmaria Antinolfi, risvolti top secret a Ibiza ma lei è confusa: “Una parte di lei è con Stefan… -