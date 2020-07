Beautiful anticipazioni: Thomas pagherà per quello che ha fatto a Emma? (Di mercoledì 22 luglio 2020) Xander inizia ad avere dei grossi dubbi in merito alla morte di Emma, sempre più convinto che la sera del suo incidente sia successo dell’altro. Anche Brooke ha i suoi dubbi ma per il momento, sceglie di fidarsi anche delle parole di Ridge e mette da parte i dubbi. Ma che cosa succederà nella puntata di Beautiful di domani 23 luglio 2020? Qualcuno si renderà conto che Emma non è morta per caso? Qualcuno capirà che la ragazza aveva qualcosa da dire a Hope? Prima di passare alle anticipazioni per la puntata di Beautiful in onda domani, facciamo il punto della situazione. Thomas avrebbe potuto aiutare Emma ma non lo ha fatto e in qualche modo di è macchiato le mani di sangue. Ma al momento nessuno sospetta ... Leggi su ultimenotizieflash

