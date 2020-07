Beatrice ricicla anche le scarpe e si aggiudica il primato di principessa del riuso (Di mercoledì 22 luglio 2020) Non soltanto l’abito: la principessa Beatrice, nel giorno del sì, ha riciclato anche le scarpe, che aveva già indossato precedentemente, e per ben due volte. Le décolleté di Valentino hanno fatto capolino tra la lunga gonna del vestito un tempo appartenuto alla nonna, la regina Elisabetta II, e il dettaglio non è passato inosservato. Beatrice ha indossato le scintillanti calzature - difficili da dimenticare - a due matrimoni: la prima volta al royal wedding di William e Kate il 29 aprile 2011, abbinate al fascinator di Philip Treacy, la seconda volta tre anni dopo, il 5 luglio 2014, alle nozze romane del principe Amedeo del Belgio e Elisabetta Maria Rosboch Von Wolkenstein. Le scarpe scamosciate con borchie dorate si sono ... Leggi su huffingtonpost

Non soltanto l’abito: la principessa Beatrice, nel giorno del sì, ha riciclato anche le scarpe, che aveva già indossato precedentemente, e per ben due volte. Le décolleté di Valentino hanno fatto capo ...

Beatrice di York, una principessa diversa da tutte le altre, un matrimonio che tra il riciclo delle scarpe e le cose prestate è stato all’insegna della sostenibilità. Le poche foto delle nozze di ...

