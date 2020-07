Bayern Monaco, Neuer sicuro: “Sono ancora il migliore anche se non ho 17 anni…” (Di mercoledì 22 luglio 2020) La concorrenza non gli mette agitazione, anzi. Manuel Neuer è pronto a dimostrare di essere ancora il numero uno, in Nazionale e al Bayern Monaco. L'estremo difensore tedesco ha rilasciato un'interessante intervista a 11 Freunde commentato il suo momento attuale e il suo futuro, anche in relazione all'arrivo in Baviera del giovane Nubel, suo collega di reparto.Neuer: "Sono ancora il numero uno"caption id="attachment 302823" align="alignnone" width="529" Neuer Bayern Monaco (getty images)/caption"Ogni calciatore ha una carriera. Quando finisce, non c'è modo di tornare indietro", ha commentato Neuer. "Se il calcio diventa un peso per me, mi comporterò come ha fatto Philipp Lahm ... Leggi su itasportpress

