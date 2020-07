«Basta acconti e saldi sulle tasse, si paghi solo su quanto si incassa» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ernesto Maria Ruffini, direttore dell’Agenzia delle Entrate, oggi in un’intervista al Corriere della Sera propone di superare il sistema di acconti e saldi e di pagare solo su quanto si incassa. La proposta è quella di una radicale semplificazione degli adempimenti Irpef e Iva, che segnerebbe il passaggio da un prelievo sugli incassi presunti a uno sugli incassi effettivi o, come dice lui, dal fisco per competenza a quello per cassa, eliminando tra l’altro a monte non solo il sistema del saldo e acconto ma anche la formazione dei crediti fiscali e la conseguente attesa dei contribuenti per i rimborsi. «La mia riflessione mira a superare lo stress e l’ansia che circa 4 milioni di ... Leggi su nextquotidiano

