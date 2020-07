Basket, Banks saluta Brindisi: “Per sempre nel mio cuore” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “So che è passato un po’ di tempo, ma ci ho messo un po’, per molti motivi, a condividere i mie sentimenti e mostrare il mio apprezzamento a coloro che meritano il mio riconoscimento e il rispetto. Alle persone speciali di Brindisi la maggior parte che io chiamo amici e pochi che posso chiamare famiglia, sono sempre debitore per la quantità di amore, passione, sostegno, impegno, sacrifici, risate, abbracci, doni, aiuto, fiducia e, soprattutto, stare dietro di me nel bene e nel male”. Lo ha scritto Adrian Banks in un commovente post pubblicato sui social network per salutare la Happy Casa Brindisi, squadra in cui ha militato per due anni. “Non si trattava mai della vittoria per me – prosegue Banks -. Come capitano ero disposto a perdere ... Leggi su sportface

La Fortitudo Bologna è stata una delle autentiche protagoniste del mercato cestistico in Italia. Il sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna ha messo sotto contratto atleti del calibro di Adrian Ba ...

MERCATO LBA - La Fortitudo Bologna si prende anche Mattia Palumbo

L'ultimo colpo nel reparto italiani la Fortitudo Bologna lo piazza concludendo un accordo su base quadriennale con Mattia Palumbo, playmaker classe 2000 di 198 centimetri, proveniente da una bella sta ...

