Baseball, la MLB torna su Sky Sport: acquisiti i diritti del biennio 2020-21 (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Major League Baseball torna su Sky Sport. Uno degli Sport più seguiti negli Stati Uniti verrà nuovamente trasmesso in Italia grazie all’acquisto dei diritti televisivi da parte di Sky per le prossime due stagioni (2020 e 2021). Oltre ai match di postseason e quelli delle World Series, almeno due incontri della regular season verranno trasmessi ogni settimana con il commento italiano. È tutto pronto per il ritorno in campo e il 23 luglio su Sky sarà possibile seguire l’Opening Game che vedrà i campioni in carica dei Washington Nationals sfidare i New York Yankees: gara in diretta all’1:00 nella notte tra giovedì 23 e venerdì 24 luglio su Sky Sport Arena con commento di Danilo Freri e Michele Gallerani. ... Leggi su sportface

SkySport : Torna su Sky Sport il baseball americano della MLB - sportface2016 : #Baseball | #MLB torna su #SkySport, acquisiti i diritti del biennio 2020-21 - simonesalvador : ???? ?????? ?????????? ???? ?????? ?????????? Grazie a un accordo con la Major League Baseball, #SkySport trasmetterà le prossime due s… - slidermik : Hunter #Dozier è risultato positivo al #Covid_19 #baseball #MLB - SkySport : MLB, National League al via: tutto quello che c'è da sapere -

Ultime Notizie dalla rete : Baseball MLB MLB, National League al via: tutto quello che c'è da sapere Sky Sport Baseball, la MLB torna su Sky Sport: acquisiti i diritti del biennio 2020-21

La Major League Baseball torna su Sky Sport. Uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti verrà nuovamente trasmesso in Italia grazie all’acquisto dei diritti televisivi da parte di Sky per le prossi ...

MLB, National League al via: tutto quello che c'è da sapere

Ormai ci siamo, la stagione è pronta a ripartire. Giovedì notte l’Opening Day, tutto da vivere in diretta su Sky Sport Arena. Difficile dire chi vincerà, ma sicuramente i Los Angeles Dodgers sono i gr ...

La Major League Baseball torna su Sky Sport. Uno degli sport più seguiti negli Stati Uniti verrà nuovamente trasmesso in Italia grazie all’acquisto dei diritti televisivi da parte di Sky per le prossi ...Ormai ci siamo, la stagione è pronta a ripartire. Giovedì notte l’Opening Day, tutto da vivere in diretta su Sky Sport Arena. Difficile dire chi vincerà, ma sicuramente i Los Angeles Dodgers sono i gr ...